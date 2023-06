Falcom devoile une nouvelle grosse video (de mauvaise qualité car rippée) de YS X sur son site avec la scene d'intro puis un peu de gameplay vers 3mins, ainsi que quelques artworks et la jaquette du jeu japonaise (on remarquera que l'artwork d'Adol a été refait suite sans doute aux remarques)

posted the 06/09/2023 at 12:29 PM by guiguif