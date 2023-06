Jeux Vidéos

Alors j'ai pas encore finis le jeu, je suis là dans une période d'amélioration de mon personnage, découverte des profondeurs et surtout chopper tout les artéfacts / tenues possible.



Mais ce n'est pas l'à-propos de ce billet.



Bien que le jeu améliore pas mal de point de Breath of the Wild il s'en crée des nouveaux... Lesquels ?



Déjà j'ai parlé du monde souterrain qu'il me reste à découvrir. Ils auraient pu en faire plus dans cette zone. Le rendre habité par des autochtones non affilié au force maléfique de Ganondorf n'importe quel race de l'univers déjà riche de Zelda et ayant des attributs soit sombre ou soit relatif à un milieu caverne / sous-sol aurait été idéal.



L'autre point et là ça concerne plus l'univers de Zelda de manière général mais je divulgacherai rien ici. Son placement dans la timeline en somme. Trop de questions en tête.



Aussi et comme pour Breath of the Wild, l'absence de forgerons qui puisse réparer ses armes je trouve ça dommage. Avoir cette option pourrait donner l'opportunité au joueur d'explorer ce qu'il veut du gameplay.



Du choix pour les joueurs bon sang Nintendo.



Enfin bonus point manquant pour ma part on ne peut pas câliner les animaux c'est trop injuste.



Et pour finir, j'aurais bien voulu garder les flèches élémentaires et la tenue archeonique. Car on nous explique pas (enfin j'ai pas encore découvert alors ?) Pourquoi les sanctuaires et tours Sheikah on disparus ?