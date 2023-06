Redfall, du très respecté Arkane Studios sur Xbox, est l'un des jeux les plus mal notés de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'histoire d'une direction peu claire, d'une équipe en sous-effectif et d'un jeu que de nombreux développeurs ne voulaient pas faire.



Redfall a commencé à être développé en 2018. Prey d'Arkane avait été un flop, ZeniMax exigeait des microtransactions et la direction souhaitait créer un jeu à large audience. Il a été présenté comme un "jeu multijoueur d'Arkane" - mais il n'a jamais été clair sur ce que cela signifiait, ni sur la façon dont cela fonctionnerait.



Arkane a toujours été en sous-effectif, mais sur Redfall, l'attrition est également devenue un problème important. À la fin du développement de Redfall, 70 % des développeurs d'Arkane Austin qui avaient travaillé sur Prey n'étaient plus là, selon des personnes familières et une analyse de Bloomberg.



En 2023, les microtransactions de Redfall avaient disparu, mais les problèmes demeuraient. Les dirigeants d'Arkane avaient promis que le jeu se fondrait dans la " magie Arkane " (ça vous rappelle quelque chose ?), mais cela n'a jamais été le cas.

Mais pour les créateurs de Redfall , l'accueil médiocre n'était pas une grande surprise. Le projet a souffert d'une direction peu claire, d'attrition fréquente et d'un manque permanent de personnel, selon plus d'une douzaine de personnes qui ont travaillé sur le jeu, s'exprimant de manière anonyme car elles n'étaient pas autorisées à en discuter publiquement. Un porte-parole de l'éditeur de Redfall , Bethesda Softworks, a refusé de commenter.



Le développement de Redfall a commencé en 2018. À l'époque, ZeniMax - le grand propriétaire privé de Bethesda Softworks - cherchait à se vendre. Dans les coulisses, la société encourageait ses studios à développer des jeux susceptibles de générer des revenus au-delà des ventes initiales, une tendance populaire baptisée "jeux en tant que service", qui prenait son essor à la fin des années 2010 grâce à des succès lucratifs comme Overwatch et Fortnite .



Selon des personnes familières avec le processus, ZeniMax exhortait fortement les développeurs de ses filiales à mettre en œuvre des microtransactions, c'est-à-dire des opportunités récurrentes dans les jeux pour que les joueurs dépensent de l'argent réel, par exemple, pour équiper leurs personnages. Bien que ce ne soit pas un mandat absolu, plusieurs franchises ZeniMax telles que Fallout , Doom et Wolfenstein sortiront bientôt de nouvelles versions intégrant des options de multijoueur et de monétisation en ligne.



Au siège d'Arkane à Austin, Harvey Smith et Ricardo Bare, des vétérans respectés de l'industrie, ont été sélectionnés pour servir de co-directeurs de Redfall . Suite à la sortie sans succès commercial de son jeu de tir de science-fiction Preyun an plus tôt, les dirigeants de l'entreprise souhaitaient créer quelque chose de plus attrayant. Ce qui a finalement émergé était l'idée de créer un jeu multijoueur dans lequel les utilisateurs feraient équipe pour combattre des vampires et paieraient peut-être pour des améliorations cosmétiques occasionnelles.



Depuis sa fondation en 1999, Arkane s'est fait connaître pour ses jeux appelés "immersive sims", des expériences solo dans lesquelles les joueurs s'efforcent de surmonter les obstacles de plusieurs manières, du combat aux manœuvres furtives. Pourtant, dès le début, Redfall a été présenté au personnel comme un "jeu multijoueur Arkane", ce que certains membres de l'équipe ont trouvé déroutant. La question de savoir si le type de gameplay dans lequel le studio s'est spécialisé serait techniquement possible dans un environnement multijoueur était une question ouverte.



Les développeurs sous Smith et Bare ont déclaré que les deux chefs de file étaient extérieurement excités, mais que le projet progressait sans fournir de direction claire. Les membres du personnel ont déclaré qu'au fil du temps, ils étaient devenus frustrés par les références fréquemment changeantes de la direction à d'autres jeux, tels que Far Cry etBorderlands, qui a laissé chaque département avec des idées différentes sur ce qu'il fabriquait exactement. Tout au long du développement, la tension fondamentale entre la conception solo et multijoueur est restée non résolue. Smith et Bare n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.



Arkane était également perpétuellement en sous-effectif, ont déclaré des personnes familières avec sa production. Le bureau du studio à Austin employait moins de 100 personnes, ce qui est suffisant pour un jeu solo relativement petit comme Prey , mais pas assez pour rivaliser avec des mastodontes multijoueurs comme Fortnite et Destiny , qui sont développés par des centaines d'équipes. Même un soutien supplémentaire de la part des studios Roundhouse de ZeniMax dans le Wisconsin et d'autres sociétés d'externalisation n'a pas pu combler les lacunes, disent-ils.



Le moral d'Arkane a souffert. Les travailleurs vétérans qui n'étaient pas intéressés par le développement d'un jeu multijoueur sont partis en masse. À la fin du développement de Redfall , environ 70% du personnel d'Austin qui avait travaillé sur Preyne serait plus dans l'entreprise, selon des personnes familières ainsi qu'une analyse Bloomberg des crédits de LinkedIn et Prey .



L'acquisition a donné à certains membres du personnel d'Arkane l'espoir que Microsoft pourrait annuler Redfall ou, mieux encore, les laisser le redémarrer en tant que jeu solo, selon des sources proches de la production. Au lieu de cela, Microsoft a maintenu une approche non interventionniste. En plus d'annuler une version de Redfall qui avait été prévue pour la PlayStation de son rival Sony Corp., Microsoft a permis à ZeniMax de continuer à fonctionner comme avant, avec une grande autonomie. Spencer de Microsoft dira plus tard dans l' interview de Kinda Funny que Xbox "n'a pas fait du bon travail au début de l'engagement d'Arkane Austin".



En fin de compte, Redfall n'a jamais fusionné. Plusieurs personnes qui ont joué au jeu en 2021 ont été choquées de voir à quel point peu de choses ont finalement changé. Le produit final glitchy ressenti par certains critiques comme un mauvais compromis entre les idées solo et multijoueur qui n'a pas plu aux fans de l'un ou l'autre type de jeu.



Harvey Smith a récemment déclaré dans une interview avec le site Web Eurogamer qu'il s'était "très tôt" opposé à l'inclusion obligatoire d'une boutique en jeu. Mais les personnes qui ont travaillé sur le jeu ont déclaré que les remarques ne correspondaient pas à la façon dont les choses se sont déroulées. Pendant les trois premières années, Redfallavait mis en place un important plan de microtransaction. Ce n'est qu'en 2021, alors que les "jeux en tant que service" devenaient de plus en plus controversés parmi les joueurs, qu'Arkane a finalement abandonné ses plans de monétisation en jeu peu maniables.

Jason Schreier de Bloomberg :Plus en détails :