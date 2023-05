Jeux Video

En bref, et ça dégoute d'en faire un article complet tellement c'est dégueulasse envers un studio qui a déjà bien morflé à cause de la guerre en Ukraine et qui a du fuir avec son personnel à Prague :



- Depuis le début d'année, des hackers russes s'en s'ont pris au studio GSC Game World.

- Outre des données, ils ont réussi à mettre la main sur deux versions internes de STALKER 2, évidemment pas finalisées mais complètes (200Go de stockage).

- Des versions complètes mais encore cryptées donc impossible à lancer (pour l'instant), et tout a été mis en ligne sur les réseaux torrent.



Bon c'est pas non plus un jeu à scénario mais autant dire que ça peut potentiellement bien spoil avant la sortie.

Et bien triste pour l'équipe...