Bon, on ne va pas se mentir, ce PlayStation Showcase était une blague (2 ans d'attente pour si peu d'annonces, de gameplay, de surprises / effets wow). Pourtant, Sony a dans sa valise bon nombre de jeux / studios dont on attendait des nouvelles hier soir. Petit récap' des grands absents qui auraient pu transformer le show :



Les attendus

- Ghost of Tsushima 2 (teaser / trailer)

- The Last of Us Factions (trailer / gameplay)

- Silent Hill 2 (gameplay)

- Wolverine (trailer / gameplay)

- Final Fantasy VII Remake part 2 (teaser / trailer)

- Rise of the Ronin (trailer / date de sortie)

- Death Stranding 2 (gameplay)

- New Twisted Metal (teaser, surtout après l'annonce de la série)



Les fantasmés

- Bloodborne 2 !!!!!!

- Astrobot 2

- New Ratchet & Clank

- New Fumito Ueda

- Persona 6 (teasing)

- Horizon 2 online



Et puis des surprises quoi ! Des SUR-PRISES !!!!