Konami nous dévoile 4 images in-game de son Remake de Metal Gear Solid 3.Cette nouvelle version de MGS3 sans Kojima s’appellera Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, donc Metal Gear Solid Delta : Snake Eater a l'oral.Konami promet également un niveau graphique et une immersion sonore “next gen”.Metal Gear Solid Delta : Snake Eater n’a aucune date de sortie pour l’instant.

posted the 05/24/2023 at 10:07 PM by marchand2sable