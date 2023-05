"Horizon Forbidden West " s'est écoulé à 8,4 millions d'unités.



Le jeu de rôle et d'action 2022 développé par Guerrilla Games et édité par Sony Interactive Entertainment - qui est la suite de " Horizon Zero Dawn " de 2017 - a atteint cette étape impressionnante le 16 avril 2023.



Qui plus est, l'ensemble de la franchise a dépassé les 32,7 millions de ventes.



Guerrilla a déclaré dans un billet de blog PlayStation pour marquer les deux décennies de l'ancienne firme : "Au 16 avril 2023, la franchise Horizon s'est vendue à plus de 32,7 millions d'unités dans le monde, dont Horizon Forbidden West qui s'est vendu à plus de 8,4 millions d'unités."