En ce qui concerne Ocarina of Time, je pense qu'il est juste de dire qu'il a en quelque sorte créé un format pour un certain nombre de titres de la franchise qui ont suivi. Mais d'une certaine manière, c'était un peu restrictif pour nous. Bien que nous cherchions toujours à donner au joueur certaines libertés, il y avait certaines choses que le format ne permettait pas vraiment de faire. Bien sûr, la série a continué à évoluer après Ocarina of Time, mais je pense qu'il est juste de dire que nous sommes arrivés à Breath of the Wild et au nouveau type de jeu plus ouvert et de liberté qu'il offre. Oui, je pense qu'il est juste de dire qu'il a créé un nouveau type de format pour la série.

Quelle sera la ligne conductrice pour les futurs opus de The Legend of Zelda ? Le directeur de la série Eiji Aonuma a tenu à donner son point de vue. Pour lui, croit que Breath of the Wild est la nouvelle meta pour la série, comme en fait Orcarina of Time a façonné les opus qui ont suivi ce titre (on pourrait aussi dire que ALTTP sert de base aux Zelda 2D).Le futur de la série pourrait être dans des jeux qui reprennent le format globale de Breath of the Wild. Pas forcément le même exacte monde ouvert comme Tears of the Kingdom (qui est une suite directe, forcément), mais qui en tout cas reprennent le même concept donc au minimum on peut s'attendre à un monde ouvert et interactif. Voyez Tears of the Kingdom comme le Majora's Mask de Orcarina of Time, et le prochain jeu pourrait être quelque chose d'inédite (comme on avait eu The Wind Waker, puis Twilight Princes, qui tout deux reprennent le même concept que Orcarina of Time).Aonuma a aussi affirmé :- Qu'il serait intéressé par voir un film The Legend of Zelda (mais la décision d'en produire un ne dépend pas de lui).- Que Ganondorf pourrait connaitre d'avantage de développement à l'avenir.- Que Skyward Sword HD a été au final rendu possible grâce à la ténacité des développeurs pour adapter le jeu aux contrôles de la Nintendo Switch (Aonuma était initialement réticent à un portage sur Switch).- Que pour voir la princesse Zelda jouable un jour, voire être l'héroïne de son propre jeu, il faudrait concevoir un gameplay qui lui serait dédié (impliquant que jusqu'à Tears of the Kingdom leur R&D n'était pas favorable à cette idée là).