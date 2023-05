Compliqué de faire un test écrit d'un jeu d'une telle ampleur que ce Red Dead Redemption 2, mais il va bien falloir pourtant car j'en ai envie, afin de partager comme à mon habitude mon avis sans langue de bois avec vous.Difficile de savoir par où commencer tant il y aurait de choses à dire sur ce monument, mais aussi ne pas étirer mon avis trop en longueur, ce que je vais tenter de faire mais je vous promet rien car j'ai envie de vous parler de pas mal de choses ! Je tiens à préciser que mon test peut contenir desalors pour ceux qui veulent se garder la surprise, évitez de lire ce testBien commençons... Tout d'abord,Après une opération de braquage ayant mal tournée dans la ville de Blackwater, vous vous réfugiez dans les montagnes, affamés et perdu. Je ne parlerai pas plus en détail des événements du jeu, car ce serait vraiment dommage de gâcher la surprise à certains d'entre vous qui n'aurait pas encore jouer au jeu, mais sachez juste que passez l'introduction, vous serez enfin libre d'arpenter le monde ouvert du jeu, à votre guise.Et parlons en de ce monde ouvertRDR 2 fait beaucoup voyager le joueur à travers ses décors magnifique et dontEn plus d'être magnifique, le monde est vivant comme jamais, entre les pnj qui vaquent à leurs occupation, les nombreux événements aléatoire qui peuvent surgir lors de nos balades en canasson, mais également une faune et une flore archi développées,Vu les multiples balades à cheval qui vous attendent, de nombreux événements aléatoires rythmeront votre route. Entre un PNJ qui veut vous confronter à un jeu de tir, une demoiselle en détresse qui a besoin d'être secouru, voir un pauvre bandit qui osera s'en prendre à vous, les pérégrinations ne manquent pas dans RDR 2.Mais le mieux dans tout ça, c'est que RDR 2 laisse le choix au joueur d'agir en bon Cow Boy ou en véritable crapule sans foi ni loi avec le fameux système d'honneur. Que vous soyez bon ou mauvais, sachez que vos actions auront des conséquences sur le dérouler du jeu, et ce même dans l'aventure principale. Quelques exemples :Si votre honneur se situe dans la barre blanche, certains magasin pourront vous faire des ristournes sur certains articles, à l'inverse si c'est dans le rouge, ce ne sera pas du tout le cas. De plus, comme dans le premier RDR, si vous commettez des crimes, les chasseurs de primes seront à votre poursuite, et vous ne pouvez plus vraiment vous baladez tranquille sans être recherché par les autorités. En revanche, attaquez des diligences, braquer des magasins ou des trains vous permettent de vous faire pas mal d'argent, mais à vos risques et périls car vous aurez les autorités au trousse.Le moyen le plus rapide de cessez toute recherche vous concernant est de soi se rendre après un petit séjour en prison ou bien payer directement la prime auprès des bureaux de poste, et croyez moi que des fois l'amende elle est salée. De plus, si vous êtes rechercher, vous ne pouvez pas utiliser les diligences qui permettent de se teleporter à certains endroit de la map si on a la flemme de faire le trajet à cheval. Bien que ceci ne soit plus vraiment un problème vu que après on débloque le voyage rapide, mais ce n'est pas disponible dès le départ.Bref, à vous de voir donc comment vous voulez gérez votre honneur, à notez qu'il est tout à fait possible d'être un pourri quelques temps et de revenir dans le droit chemin n'importe quand, ou faire l'inverse. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait.Entre deux escapades ou fusillades, le monde de RDR 2 regorge d'activités annexes, pour certaines pas hyper intéressante mais bon. Vous pouvez tenter votre chance au poker, au blackjack, au jeu du couteau voir au dominos. Allez vous rafraîchir le gosier dans un bar, manger, voir vous reposer.Vous pouvez même prendre un bain et être tout propre via les services de l'hôtel, à noter que les pnj réagissent à votre apparence. Si vous êtes sales, que vous ne vous lavez pas, les pnj vous le feront remarquez. De quoi donner encore plus un aspect vivant à tout le monde qui vous entoure.Vous pourrez même également fabriquer des munitions, des armes ou autres remèdes pour vous et votre cheval. Tiens d'ailleurs parlons en du canasson.Vu l'époque, quoi de mieux pour se déplacer qu'un petit canasson ? Vous pouvez soit acheter votre monture dans des écuries soit les capturés dans la nature. Votre cheval n'est plus une simple monture comme il pouvait l'être dans le premier RDR. Ici, il sera votre fidèle compagnon, vous pouvez le customiser à votre guise, changez sa selle, sa poignée, sa crinière et sa queue de n'importe quelle couleur. Il faudra également veiller à bien le nourrir et à le brosser de temps en temps car il peut être sale et son humeur se détériorera. Bichonnez le comme si c'était votre propre cheval, et c'est con à dire mais je me suis beaucoup attaché à mes chevaux dans le jeu, et certains j'avais les boules des les perdre car oui, nos chevaux peuvent mourir... Un niveau d'affection allant de 1 à 4 et également présent, sifflez votre cheval pour le faire venir vers vous et plus sa jauge d'affection augmente, plus il vous entendra de loin. Il ya un nombre conséquent de chevaux à attraper dans le jeu, et vous pouvez même en avoir plusieurs. Et que dire de l'animation impeccable des chevaux, mais également des animaux en général, extrêmement bien fait et très bien animés.En effet, la faune de RDR 2 est très conséquente, du plus inoffensif des animaux comme le renard ou le lapin au plus dangereux prédateurs allant de l'alligator, ours, loup et compagnies, il faudra faire attention quand vous vous balladez de pas tomber sur une mauvaise rencontre. Ajoutez à cela des oiseaux et des poisson, et vous obtenez là une des faunes les plus impressionnante qu'il m'est été donné de voir dans un jeu vidéo.Il sera parfois nécessaire de chasser pour soit vous nourrir soit vous concoctez des ingrédients pour l'artisanat. Ou alors vous confectionner des vêtements via le trapeur ou pour améliorer votre camp, voir votre équipement.La pêche pareil, pas très fan. Avoir les bon appâts pour choper tel ou tel poisson je ne trouve pas ça intéressant. Si j'ai pratiqué un peu de pêche au début du jeu j'ai vite laissé tomber car c'est juste chiant en fait.Le rythme du jeu est également assez lent, que ce soit dans l'aventure principale ou dans les animations de notre personnage. Ce qui peut décourager certains joueurs, le côté réaliste poussé est en effet vachement mis en avant, rien qu'à voir l'animation qui prend des plombes quand on fouille un corp ou dépèce un animal. En revanche, au niveau des déplacements je n'ai pas eu de problème particuliers, à part que ça prend aussi une éternité quand Arthur fouille des tiroirs pour prendre les ressources. Le côté réaliste il est vrai peut être un peu agaçant parfois mais pas au point d'entâcher mon plaisir de jeu.Juste que des fois, oui j'avais la flemme de fouillez 20 corps au sol. Quelques un et puis voilà. Mais ce rythme lent, on le retrouve également dans les missions principales. Le jeu met beaucoup de temps à se mettre en place et certaines missions sont pas hyper inspiré malgré des moments de fulgurance.Il faut aimer prendre son temps dans RDR 2, vous n'échapperez pas à la pêche ou autre activités comme la chasse, mais le jeu arrive quand même à me tenir en haleine vu la plume de Rockstar qui fait encore une fois mouche. Les dialogues sont succulents, inspirés, ça ne parle jamais pour rien et je les ai lu avec plaisir. Doté en plus d'une VO absolument magistrale, la voix d'Arthur et de Dutch et quelques autres, une maestria auditive. D'ailleurs je pourrai même dire que tous les personnages ont une VO d'exception.Que dire aussi des personnages tous ultra bien travailler, Arthur Morgan est