Ouch ça coûte un bras, mais comme on dit : Quand on aime, on ne compte pas.Resident Evil 4 Original est pour moi un des meilleurs jeux de tous les temps, le redécouvrir ici dans une nouvelle version plus moderne et plus horrifique que jamais ça n'a pas de prix pour un fan de la série depuis 1996 comme moi.Bref, une très longue soirée s'annonce...