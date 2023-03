Salut tout le monde,



Ce jeu à la base ne m'avait jamais réellement attiré mais en voyant le retour positif des joueurs le concernant (souvent classé juste après les RE numérotés de 1 à 4), j'ai voulu tenté l'expérience et être agréablement surpris puisque je ne m'attendais à rien.



Je l'ai fini il y a quelques jours et je ne l'ai vraiment pas apprécié. Je trouve l'histoire quelconque, les personnages de Claire et Steve niais tout comme leur pseudo histoire d'amour, les antagonistes sont clichés, surjoués et inintéressants, aucun boss mémorable et un système de jeu qui reste toujours le même sans proposer une réelle nouveauté.



J'aurais bien voulu avoir l'avis de personnes ayant apprécié le jeu et me dire en quoi celui-ci fait quasi l'unanimité car je suis peut-être totalement passé à côté.



Merci d'avance pour vos réponses