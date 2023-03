Après le secret du modeet de ladans le puit du village, il y a encore un autre petit secret a découvrir dans laSur le menu principal du jeu (nouvelle partie, option etc sur l'écran), effectuez les manipulations suivantes :Ce code vous permettra d'avoir le modesans le facteur de hasard, une bonne nouvelle pour les amateurs de challenge car ce mode est tellement difficile que le réussir du premier coup est quasiment impossible, et la procédure de relancer la démo en boucle est très rébarbative.Moi j'ai réussi en suant sang et eau, et comme le titre de l'article le mentionne, ce sont les poules du village qui m'ont sauvé grâce a leurs œufs (merci les poules).Pour les personnes qui trouvent l'IA pas a la hauteur, je vous recommande donc de le faire dans ce mode, vous allez voir que c'est strictement impossible de rester statique sur un toit et que les munitions sont d'une rareté absolue, il faudra réfléchir plutôt que de tirer sur tout ce qui bouge.Je pense que Resident Evil 4 Remake est un jeu a faire en Hard dès la première partie pour ressentir une certaine pression comme en 2005. La difficulté de ce mode ma vraiment motivé pour souffrir le 24 mars car j'ai peur de me retrouver avec un jeu trop facile en difficulté normal, et donc sans aucune pression (le principe même de Resident Evil 4, subir un stress fou contre une horde).J'ai adoré cette démo et ça promet du très très lourd pour la sortie du jeu la semaine prochaine, je vous laisse avec un petit gameplay maison laborieux mais au moins sans voir aucune astuce au couteau ou autres tactiques sur internet, du pur feeling, et c'était tellement jouissif.Vite le 24 mars!