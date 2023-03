Ne supprimer pas trop vite votre DEMO de Resident Evil 4 Remake car elle a encore une utilité pour les fans de challenge.En effet, il y a un mode de difficulté impossible qui peut apparaitre au hasard lors de votre lancement d'une nouvelle partie.Il faut avant cela, finir la démo une fois pour pouvoir se lancer dans ce mode fou au doux nom de MAD CHAINSAW.A l'heure où j'écris ces lignes je n'arrive pas à obtenir ce mode, ça semble très très très rare de tomber dessus.Le pire c'est qu'on n'a qu'un essaie en cas de Game Over, après il faudra repasser par la case hasard en relançant la DEMO H24.Bonne chance donc...PS: Ah bah voilà, je viens juste de l'avoir, faut pas faire trop vite j'ai l'impression sur le menu principal, a moins que ce soit du pur hasard, sincèrement je ne sais pas du tout...

posted the 03/10/2023 at 05:25 PM by marchand2sable