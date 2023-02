reponse de MS au "non" de Sony ,en ce qui concerne l'apport de documents/de preuves devant la FTC



- Sony a mobilisé ses cadres et des économistes hors de prix pour demander à la Commission, ainsi qu'aux régulateurs du monde entier, de bloquer la transaction. MS mentionne 4 exemples expurgés.



- La campagne de Sony a porté ses fruits car la théorie du préjudice de la Commission repose presque exclusivement sur l'allégation facialement invraisemblable selon laquelle l'acquisition est anticoncurrentielle parce que Microsoft retiendra un seul jeu (Call of Duty) à Sony.



- Bien qu'elle ait mené la charge pour empêcher la transaction, Sony prétend qu'elle ne devrait pas être tenue de produire des documents sur les sujets mêmes qu'elle a mis en cause.



- Sony devrait produire des documents de Lin Tao et de Hideaki Nishino, car Tao est le principal dépositaire d'informations sur la santé et les projets financiers de SIE et Nishino est à la tête de l'activité hardware de SIE, un autre sujet d'une importance capitale.



- Sony s'appuie sur des affirmations générales de privilège et sur la charge d'examiner les dossiers de McCurdy parce qu'il est avocat. Mais, d'après son poste, McCurdy est également responsable de l'engagement de SIE en matière de politique publique.



- Sony a refusé de fournir un prédécesseur dépositaire pour Christian Svensson, qui gère la relation de SIE avec Activision, même si Svensson n'occupe son poste que depuis 2021. MS affirme que cette relation est de la plus haute importance, et SIE n'a pas étayé son affirmation selon laquelle le responsable de Svensson disposerait des mêmes documents que le prédécesseur de Svensson.



- En ce qui concerne les demandes de données relatives aux performances de l'activité de jeux de SIE, Sony n'a pas expliqué pourquoi l'extraction et la production de données à partir de ses fichiers centraux, sans qu'il soit nécessaire de répondre ou d'examiner les privilèges, constitueraient une charge excessive.



- Les demandes 14(d) et 19 concernent des documents spécifiques - évaluations, documents du conseil d'administration et soumissions réglementaires - liés aux acquisitions de Gaikai en 2012 et d'OnLive en 2015 par SIE dans le domaine des jeux en cloud . MS affirme que la fourniture d'informations ciblées sur les propres efforts de SIE en matière de cloud-gaming est pertinente pour évaluer la viabilité de cette demande et n'est pas indûment contraignante.



- Microsoft cherche à obtenir des évaluations de performance pour les dépositaires de SIE. Microsoft ne cherche pas à embarrasser les dirigeants de SIE ; elle cherche à comprendre les paramètres sur lesquels les dirigeants et les activités de SIE sont évalués.



- La demande 35 vise à obtenir des copies exécutées des contrats de licence de contenu entre SIE et des éditeurs de jeux tiers. MS affirme que ces contrats sont pertinents. Microsoft dit qu'elle sait que PlayStation exige de nombreux éditeurs tiers qu'ils acceptent des clauses d'exclusivité, notamment en empêchant les éditeurs de mettre leurs jeux sur le service d'abonnement multi-jeux de Xbox. Mais qu'ils ne comprennent pas pleinement l'étendue des arrangements de SIE ou leur impact sur la compétitivité de l'industrie.



- Microsoft demande à Sony de produire les documents que SIE a soumis à ces autorités réglementaires dans le cadre de cette transaction. SIE a refusé, n'acceptant de produire que les documents soumis à la Commission européenne et à l'Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni, sur la base d'allégations de charge.



- Contrairement à l'allégation selon laquelle Microsoft rendra Call of Duty exclusif à la Xbox, depuis l'annonce de l'opération, Microsoft a proposé à plusieurs reprises de conclure un accord de licence pour Call of Duty avec SIE, d'abord pour cinq ans (c'est nouveau !), puis pour dix ans, une durée inédite dans le secteur. SIE a refusé. Microsoft souhaite obtenir des documents sur ces négociations, y compris l'examen interne par SIE des offres de Microsoft et les raisons pour lesquelles elle les a refusées.



- La demande 14(f) vise à obtenir des informations sur l'investissement de SIE dans la technologie de réalité virtuelle pour sa console, que les dirigeants de SIE ont présenté comme un impératif stratégique et "un pas de géant dans la façon dont nous jouons aux jeux".