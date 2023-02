C'est rare que je me fais avoir ainsi, mais Wanted Dead est bien l'une des pires arnaques.Vous voyez le trailer ? il était assez pertinent car il nous montrait le côté social link avec nos collègues que ça soit la salle d'arcade, Ramen ou encore du karaoké.Et bah sachez que cet aspect la arrive sans aucune explication et cohérence, car on parle pratiquement jamais à nos collègues, c'est juste histoire de dire "nous avons mis un jeu de karaoké, ramen et jeu arcade, mais en réalité nous ne savons pas pourquoi, juste à remplir le cahier des charges"Autre détail mal foutu, le jeu pour attraper les figurines, c'est la même merde, on ne sait pas pourquoi c'est la... c'était juste pour dire "ouais bah pareil, nous ne savons pas pourquoi, ça faisait joli pour les trailers"Oui car toute les activités sont dans le commissariat...Parlons de gameplay et de l'histoire :Bon l'histoire c'est de la merde, l'intro présageait quelques choses de sympa, mais pas du tout, car en réalité on lâche vite l'affaire, pareil pour le gameplay, c'est pas un BTA pur jus, mais un peu plus réaliste et exigeant, au départ je me disais "ah ouais le jeu est technique, entre les gunfight et le CAC entre le gun et katana, il y a de l'idée à exploiter" sauf que le jeu possède que deux combos avec le katana et gun...Ensuite l'ia des ennemies... une catastrophe, vous vous souvenez Call of duty et le coup de couteau aspirateur ? et bah là c'est la même chose, en fait les ennemies vont parfois foutre un coup, mais même avec une certaine distance il va pop juste à côté pour vous la mettre... alors ça contre un boss... c'est ragent, il y a aussi des mobs complètement pétées avec des points de malade ou on galère à les tuer enfin bref il y a trop de choses qui ne vont pas dans le jeu, mais j'ai la flemme d'en parler plus, juste que je me suis fait carotte en beautéAh oui un aspect marrant, les séquences animées, c'est des flashbacks de l’héroïne où je ne sais pas en réalité, bah elle intervient comme ça d'un coup dans le commissariat entre les missions, pourquoi ? il y a aucune explication.Belle daube, avec une bonne promotion.PS : les ennemies se ressemble tous, et l'ia des alliées... dois-je vraiment détailler ? vous le savez déjà