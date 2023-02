News

et ça hype bien plus que le trailer de botw.Alvis montré comme un antagoniste. surement un des acteurs principaux qui a fait dériver origin de son objectif initial.un des fondateurs qui a l'air de se battre aux poings(possiblement la première lignée des vandham sur aionos.) et surement le fils que N a abandonné.Rex et Shulk ( faisant partit des fondateurs de la cité) se battant contre alvis ?le jeu devrait donc se passer sur un ainos beaucoup plus vieux( je crois qu'on parle de siècle ou de millénaire.) et donc très différent niveaux topographie.d'ailleurs on constate directement que l'environnement n'est pas la même au niveau du titan gormott. sa structure est encore intact et n'a pas crée les pic enneigé de captocorn.sur la gauche on voit a ce qui peut s'apparenter a l'ancienne cité( qui a des airs de colonie 9 de xeno1)bref. dépêchez vous de sortir ce jeu.