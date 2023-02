Alors? Nintendo a réussi son show comme a son habitude ou le petit artisan est toujours à la ramasse?La parole est à vous. Lâchez-vous.Avis perso c'est un flop total, un désastre même puis le Zelda passe plus pour une cerise sur une montagne de vieille vaisselle en HD qu'une cerise sur un gâteau avec un N Direct comme ça. Puis c'est moi ou le Zelda chlingue le recyclage a 20 km? Je sais pas mais le coup de la même map mais avec des variantes semble inquiétant...Bref c'était juste très mauvais, enfin pour moi.

posted the 02/08/2023 at 10:43 PM by marchand2sable