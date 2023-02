Cette mise à jour majeure sera disponible gratuitement pour tous les possesseurs du FPS.



Contenu de Shadow Warrior 3 : Definitive Edition



Le mode survie dans lequel les joueurs peuvent tenter de survivre dans 3 arènes, l’occasion de débloquer des skins exclusifs.

Un menu de sélection des chapitres pour revenir en arrière et collection les améliorations manquantes.

Un mode New Game Plus pour revivre l’histoire avec des défis, récompenses et skins supplémentaires.

Une difficulté Hardcore.

Le mode Hero dans lequel les vies de Lo Wang sont limitées. Bien performer en jeu permet d’en obtenir des supplémentaires.

Un mode performance en 60 FPS et un mode qualité en 4K 30 FPS sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 .