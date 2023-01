Pour "fêtez" la sortie de Dead Space Remake, je me suis dis qu'un petit top 10 des meilleurs chapitre selon moi de la trilogie était une bonne idée. Risque de spoil pour ceux qui n'ont jamais toucher à la trilogie évidemment !10)- Vers la fin du jeu, Isaac découvrira que la planète de glace Tau Volantis était autrefois habitée par une race alien gigantesque au nom inconnu. Et qui ont geler leur planète, se sacrifiant par la même occasion pour tenter d'éradiquer pour de bon les nécromorphes, en vain... L'architecture des lieux avec ces gigantesque statues aliens j'ai beaucoup aimé !9)- Les prémices du cauchemar tout simplement. Quand j'avais découvert tout ça en 2008 j'étais sur le cul ! Le premier nécromorphe qui nous attaquent dans l'ascenseur, les premiers frissons !8 )- Durant le Chapitre Enfin les Secours ? Isaac devra se rendre sur l'USM Valor pour voir s'il ya des survivants... Manque de bol, c'est n'est pas du tout le cas et les nécromorphes demeurent toujours aussi nombreux...7)- Un chapitre qui m'avait assez marqué pour l'époque, notamment par la découverte des "bébés necromorphes" de vrai petite saleté ! Mais aussi tout le passage à l'infirmerie dans une ambiance flippante à souhait.6)- Un chapitre excellent qui nous donne l'opportunité de visiter les épaves de vaisseaux qui errent dans l'espace. Le tout dans un décor absolument somptueux. Et même effectuer quelques mission annexes afin de débloquer de précieux composant pour faire des armes. Bref, un régal ce chapitre !5)- Durant le Chapitre 6, Isaac devra enquêter sur une mystérieuse pollution de l'air dans le garde manger. Il découvrira plus tard que la raison était lié au Leviathan, monstre gigantesque et qui fera aussi office de premier boss du jeu ! Un chapitre vachement marquant avec les serres botaniques etc... dans une ambiance de folie !4)- Après un atterrissage forcé, vous vous réveillez épuiser, perdu dans une tempête de neige du plus bel effet et devait vite vous mettre à l'abri pour ne pas mourir de froid. L'occasion de découvrir un nouveau type de nécromorphe, les "squelettes" bien agaçant. L'ambiance à la The Thing est impeccable et la sensation de survie vraiment top. C'est malheureusement aussi l'un des derniers "bon chapitre" avant les scènes d'actions too much et qui vire au n'importe quoi... dommage.3)- Isaac doit rejoindre Dena et passé par l'église dunitologie. Un chapitre très marquant car il met en scène mes nécromorphes préférés de toute la série, à savoir les "raptors". Des ennemis furtif qui se planquent et qui foncent sur vous dès qu'ils vous repèrent, de quoi faire péter les munitions du détonateur, ultra pratique contre eux ! Puis après être trahi par Dena, une scène d'action intense et qui met sur le cul se passe !2)- Isaac devra utiliser les rayons tracteur de l'Ishimura pour se frayer un chemin jusqu'au siège du gouvernement et arrêter Tiedman. L'occasion de Re-découvrir le vaisseau brise surface du premier jeu dans une toute autre ambiance. Les murs sont tapissés, et on voit qu'il ya eu du peuple venu enquêter sur les lieux après les événements du 1. J'ai adoré car re-découvrir l'Ishimura dans une toute autre ambiance à été quelque chose d'assez jouissif.1)- Le meilleur chapitre de tous les Dead Space pour moi. L'ambiance macabre dans des décors d'enfants à de quoi donner des nausées. La petite musique "douce" pour transformer un lieu autrefois paisible en un cauchemar est extrêmement réussi. Dommage que le chapitre ne soit pas bien long mais quel chef d'œuvre d'ambiance ! La scène où le bébé explose dans les bras d'un pnj aussi, et qui éclabousse la vitre de ses tripes ! Mais si, vous vous rappelez forcément de cette scène !Voilà, j'espère que ce top vous aura plu. Bien évidemment il ya d'autre chapitre qui m'ont assez marqué comme lintro du 2, la centrifugeuse, et quelques autre mais j'ai pas pu tout mettre évidemment.