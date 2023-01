Après vous avoir fait 10 niveaux que je déteste, en voici 10 que cette fois ci je surkiffe totalement ! L'ordre n'a aucune importance dans les "top en vrac".10)- Une excellente course aussi bien technique que magnifique. Et sublimée depuis dans sa version Remake. Le raccourci à prendre au dessus de la barrière vers la fin de la course et tellement jouissif !9)- Mon niveau préféré du jeu, surtout parce quel est assez difficile mine de rien. Mais aussi vachement joli ! Je me rappel le passage avec les chiens et les gardes et dans l'ambassade même avec les dortoirs ou fallait éviter de marcher sur les bouts de verres pour évitez d'alerter les gardes. Culte !- Ce niveau je l'adore, il est vers la fin du jeu et il m'a grave marqué. J'aime beaucoup le boss également avec son épée runique qui fait pas mal de dégât et qu'on peut récupérer en le battant. C'est aussi un niveau assez ardu, notamment à cause de ces foutus laguz qui font très très mal !7)- Excellent niveau uniquement disponible dans le DLC Old Hunter. Ce niveau avait le mérite de changer un peu d'ambiance parce que les décors style cathédrale gothique on en bouffe pas mal dans le jeu. L'ambiance sombre avec la pluie puis les nouveaux mobs requins chelou là, c'était jouissif. Évidemment, le boss de cette zone qui en aura aussi laisser plus d'un sur le carreau.6)- Un jeu plutôt "récent". J'ai adoré ce passage avec les elfes noirs de Alfheim. Déjà, le décor est somptueux, on se croirait à Fondcombe de Lords of The Ring. Mais aussi le boss bien vénère que j'ai bien aimer trucider. Puis ces couleurs juste wouah ! Même les énigmes étaient très sympa avec les cristaux et les ponts à relier.5)- Un des derniers niveaux du jeu. Il fait sombre, il ya de la pluie et l'ambiance est absolument délicieuse. Les monstres peuvent surgir de n'importe où, et vous prendre par surprise. Sans parler du gros boss bien vénère qui vous attends à la fin du niveau.4)- C'est le premier niveau du jeu mais qu'est ce que j'ai l'adore ! Magnifique pour l'époque mais aussi bien difficile, surtout quand t'es gosse. Les sables mouvants, les singes, les tigres, le pièges avec les piques, et les piranhas bref un régal.3)- Grosse claque d'arriver dans cette cité après l'enfer qu'a été la Forteresse de Sen. Bon, c'est pas non plus super simple et très loin d'être une balade de santé mais c'est le meilleur niveau pour moi. Et le boss aura freiner plus d'un run ici. Mais bon, ça reste un niveau que j'adore de par son ambiance top et ses chevaliers noir à déssouder c'est un régal.2)- Un Spyro assez "méconnu" mais je l'avais déjà mis dans plusieurs de mes tops et celui ci n'échappe pas à la règle. Ce niveau c'est un chef d'œuvre et il faut y jouer pour comprendre. C'est même carrément tout le monde de la neige qui est génial.1)- La musique bordel, la musique !!! Les glissades sur les partitions, la difficulté à s'arracher les cheveux, le boss trompette, les moines dans le ciel bref. Je triche un peu car il s'agit plus d'un monde que d'un niveau mais impossible d'en départager un. J'ai encore la musique en tête même 20 ans après... Le genre de monde qui te marque à vie !Voilà, je ferais un autre top de ce genre car ya encore plein de niveaux absolument génialissime dans les jv que j'ai envie de vous partager. On a qu'à dire que c'est le premier d'une longue série