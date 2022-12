Après Kid Icarus: Uprising sur 3DS, vous attendiez de voir quel serait le prochain de jeu Sakurai hors Smash Bros ?...Alors qu'en 2021 il n'avait aucun plan de se retirer de la vie du jeu vidéo et se sentait "obligé" de travailler, Masahiro Sakurai le créateur des séries Kirby et Super Smash Bros de son temps chez Hal Laboratory, se dit aujourd'hui être en semi-retraite. Une situation qui laisse suggérer une implication plus passive voire à titre de consultant à mes yeux, sur ces futures collaborations avec Nintendo.Le poids des années sur la licence Super Smash Bros ont certainement, avec recule, eu raison sur lui. Sakurai pensent que s'il continue à créer des jeux, il ne verra pas le temps passer (il a 52 ans, 9 ans ce sont écoulé entre Super Smash Bros 4 et Super Smash Bros Ultimate). C'est en tout cas ce qu'on apprend lors d'un interview faites au magazine japonais Denfaminicogamer.Pour rappel, Sakurai intègre le studio Hal Laboratory à l'âge de 19 ans et crée les premiers jeux Kirby. Avec Satoru Iwata (PDG du studio à l'époque), ils créent Super Smash Bros sur Nintendo 64 avec les personnages de Nintendo. Sakurai quitte Hal Laboratory pour devenir indépendant, fonde sa boite Sora seul avec sa femme, et accessoirement conçoit pour l'éditeur Bandai le jeu de puzzle Meteos sur Nintendo DS, avant d'être pousser par Iwata devenu PDG de Nintendo entre temps à revenir sur la licence Super Smash Bros pour créer Super Smash Bros Brawl sur Wii. En créant la devanture "Project Sora", Nintendo lui confiera un projet de jeu vidéo, et après hésitation entre Star Fox et Kid Icarus il décidera de prendre la 2e licence. Depuis il ne s'est occupé que des jeux Super Smash Bros sur Wii U, Nintendo 3DS et Nintendo Switch.Et depuis aout dernier (et à l'instar d'un certain Kojima sur Spotify), Sakurai tient une chaine YouTube où il livre sa vision de game-designer, donne ses astuces de développeur, ses anecdotes sur les travaux qu'il a pu tenir et sa vision du jeu vidéo.Il est donc très probable que Sakurai ne soit pas le directeur, en tout cas principal, du prochain jeu Super Smash Bros.Retrouvez ici en thread Twitter la traduction partielle de son interview: