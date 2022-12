Apres des années d'attentes (juste 5 ans) il semblerait que se soit enfin la bonne pour Yu Yu Hakusho puisque l'editeur Dybex annonce enfin la date de sortie du Coffret Blu-Ray de la serie culte du pere d'Hunter X Hunter a savoir le 28 Decembre.Ce coffret A4 contiendra l'integralité de la serie des années 90 (donc sans les 2 film, ni les 2 OAV) en VOST/VF pour le prix de 89,99 euros prix public.Mais ce n'est pas tout car le même jour sortira un coffret Blu-Ray/DVD contenant 7 films et OAV City Hunter en VOST/VF ("Amour, Destin & un Magnum 357", "Bay City Wars", "Complot pour un million de dollars", "Services Secrets", "Goodbye My Sweetheart" et "La mort de Ryo Saeba") pour 69,99 euros prix public.