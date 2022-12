Naban Edition, éditeur specialisé dans le manga, se met a l'animation japonaise. La branche video de Naban misera avant tout sur les vieux films et OAV qui seront vendus exclusivement sur leur site dans des quantités limités (1000 exemplaires chacun) .Les deux premiers titres de leur collection seront le film LUPIN III – Le secret de Mamo en combo Blu-Ray/Blu-Ray 4K et les 3 OAV de Violence Jack en Blu-Ray.Lupin aura la VOST mais aussi les 2 VF, celle de 1981 restaurée et celle de 2005.Violence Jack proposera une restauration 2K non-censurée et la VF restaurée en plus de la VOST.Ouverture des précommandes demain a 18h00.Lupin III sera a 35 euros tandis que Violence Jack sera a 25 euros. Un bundle contenant les 2 sera vendu a 55 euros.