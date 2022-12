Jeu Fini

Septième opus canonique parmi pratiquement autant de spin of, Xuan Yuan Sword 7, renommé simplement Xuan Yuan 7 chez nous (le seul mot compréhensible par la plèbe aura donc été supprimé), a eu le droit à une sortie officielle chez nous sur PC, PS4 et Xbox (et en boite pour ces deux derniers) avec une traduction française qui malheureusement ne l’aura pas sauvé du bide malgré son petit prix.- Plutôt propre techniquement- Système de combat simple mais efficace- Aventure qui se parcours sans déplaisir- Bonne OST- Le jeu du Zhuolu- La Trad FR- DA un peu trop classique les ¾ du temps- Durée de vie assez courte pour le genre (une 15ene d’heures)- Un scenario simpliste- Premier tiers un peu molassonXuan Yuan 7 fait parti de cette vague de jeux de studio asiatiques hors Japon qui veulent faire leur trou sur console et pour un premier essai (enfin second puisque Xuan Yuan The Gate of Firmament est aussi sorti sur PS4, mais uniquement en import Asia sous titré anglais), c’est plutôt engageant.Le jeu est plutôt propre et fluide, se parcours sans déplaisir, possède des combats sont très classiques mais efficaces et l’OST propose quelques belles pistes. Dans les rares quêtes annexes j’ai beaucoup aimé devoir affronter les PNJ au Zhuolu qui a la manière du Gwent de The Witcher 3 est un jeu dans le jeu reprenant le plateau du Jeu du Moulin mais avec une règle complètement différente (j’aimerais tellement voir une vrai version arriver).Et évidement n’oublions pas dans les points positif une traduction en français plutôt qualitative malgré 2/3 phrases pas traduites.A coté de ça on a malheureusement une DA inspirée de la Chine féodale assez classique avec les sempiternels villages, forets, temple, montagnes ect... même si certains lieux vers la fin sortent un peu du lot. C’est un peu la même chose pour les personnages qui a part Hong (la femme en rouge) et 2/3 autres persos manquent un peu de créativité.Niveau durée de vie ça reste un peu court, comptez entre 13 et 15 heures en prenant votre temps ce qui se répercute sur un scenario qui va tout droit et qui ne développent pas assez ses personnages, notamment le héro qui est peu trop fade et l’antagoniste principal dont on sait finalement que peu de choses sur lui à la fin. Le jeu manque aussi un peu de challenge en « normal » bien que vers le dernier tiers les choses sérieuses commencent à arriver avec des boss faisant très mal même si vous êtes niveau max.