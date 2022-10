Maintenant vous savez que les futurs jeux ps5 en moins d'un an sur pcLe Gamepass pour 60€ pendant 3 ansLe Online gratuitLe Crossplay sur la plupart des titresLes jeux moins cher et la ribambelle de jeux gratuit sur l'epic game store etcLes ModDiscordLe DLSS ou le FSRUne plateforme GOG pour accueillir tout le monde Steam, Xbox, Origin, Epic game storeL'arnaque de la promesse que les jeux seront full exclus Ps5 tout sort sur PC et PS4J'ai vu des prix de PC sur le bon coin incroyable avec des rtx 3000 à moins de 600€https://www.dealabs.com/bons-plans/pc-fixe-gamer-ryzen-5-5500-6x-rtx-3060-12gb-16gb-ddr4-500gb-m2-ssd-2416386Fuck les jeux en boite vive le demat