Bon! le collector a été réceptionné par nos collègue de l'asie et des states.si vous voulez un aperçu de l'artbook et que vous êtes impatients, voila une vidéo retraçant son contenuMoi je vais me focus sur 2 pages trouvé!Dedans, on y aperçoit potentiellement 2 artwork des fondateurs de la cité(certains ressemblent beaucoup au statuts) et donc un aionos 1000 avants les événements de xenoblade 3.les gens tiqueront direct sur l'épée du personnage central qui est un gros mix entre l'épée de shulk et rex(ce qui me fait dire que ça peut être aussi des rendu pré conceptuel de xeno3)car l'épée de l'aboutissement est au final la synthèse de l'épée de shulk et rex en matière de design et son porteur est le seul a pouvoir ouvrir la voie d'un nouveau monde. a moins que l'épée de l'artwork soit une version bancale.Bref pas plus d'infos non plus, on y aperçoit surement un vandham au seins du groupe, mais rien de semblable aux statuts faisant référence a rex et shulk( de l'origin) plus âgée.mais le plus intéressant selon moi c'est quand l'artbook aborde "origin"On peut y apercevoir l'intérieur de l'origin sans l'influence de Z. du coup on sait dorénavant avec certitude que la technologie Zohar a été utilisé pour développer ce système de données.j'espère que l'extension nous en montrera plus sur l'origin.