JVC

Gameblog

JVFrance

LCDG

ActuGaming

Un monstre spectral envahit la galaxie pour aspirer son énergie ? Ni une, ni deux, Mario saute dans sa salopette et tire sur les Goombas avec… un pistolet laser dans chaque main. Étonnant à plus d’un titre, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope utilise une nouvelle fois l’univers de Nintendo avec un grand respect tout en apportant quelques libertés bien senties. Cet opus que l’équipe de développement envisage comme un nouvel épisode plutôt qu’une suite (d’où l’absence d’un “2” dans le titre) s’amuse de tout, prend de la distance avec les codes du genre, mais livre un gameplay que les pros du Tactical comme les petits nouveaux apprécieront à coup sûr. Ce n’est pas un Lapin Crétin que nous sort Ubisoft de son chapeau, maisIl y a encore beaucoup à dire et à confirmer sur Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, mais on réserve tout cela pour le test complet dans quelques semaines. Mais ce que l'on peut déjà affirmer sans problème, c'est que l'on tient bien une suite très prometteuse, avec ce qu'il faut d'ajouts pour améliorer la formule et dépasser le sentiment de Mario + The Lapins Crétins 1.5. On a hâte de pouvoir faire plus ample connaissance avec les Sparks, de découvrir les niveaux et musiques préparés par Ubisoft Milan et les autres studios impliqués. En bref,, et encore une fois, un incontournable sur Nintendo Switch. Verdict prochainement. Bwaaah !!!Les amateurs du premier opus l’attendent déjà avec impatience, les amateurs de T-RPG peuvent d’ores et déjà le cocher sur leur liste d’achats du mois d’octobre prochain : Mario + The Lapins Crétins s’annonce comme. Grâce à une formule qui a déjà fait ses preuves et qui se voit ici peaufinée, l’aventure promet d’être riche en couleurs, avec l’humour propre aux Lapins Crétins qui s’adapte somme toute parfaitement à l’univers de Mario. Les deux univers se voient parfaitement mélangés, sans que l’un ne vienne prendre le dessus sur l’autre. Honnêtement, on aurait bien passé quelques heures de plus sur la build que nous avions entre les mains, ce qui, dans l’ensemble, est de bonne augure. Rendez-vous le 20 octobre prochain donc, pour voir si Mario et les Lapins Crétins ne s’essoufflent pas en cours de route.C’est donc avec beaucoup d’espoirs et un enthousiasme certain que nous sommes ressortis de cette première prise en main de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope. Loin de se limiter à être une simple suite, ce nouvel opus semble au contraire très bien parti pour capitaliser sur l’excellente formule de son prédécesseur en la peaufinant davantage encore mais aussi en la poussant encore plus loin. Et si l’on associe cela à un univers toujours plein de charme et bourré d’humour qui, de surcroît, rend hommage de la plus belle des manières au travail de Nintendo,à ne pas manquer sur Nintendo Switch.Pour l'instant, il est difficile d'y voir autre chose qu'un concept encore mieux maitrisé par rapport au précédent pour Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope. Le soin apporté à l'univers de Mario force une nouvelle fois le respect et le mariage entre ces deux mondes est encore plus agréable à contempler grâce à l'ajout de nouveaux personnages encore plus travaillés et le retour d'anciens disposant désormais de doublages en français. L'exploration bien plus ouverte donne ce sentiment de liberté qui faisait défaut au premier opus. La palme revient néanmoins aux combats qui ont été largement revus et donnant un résultat très convainquant pour le moment. On ne manquera pas de bons jeux de rôle tactiques dans les jours et mois à venir avec Diofield Chronicles ou encore Fire Emblem Engage, mais le manque de jeux Mario vous fera sans doute craquer.