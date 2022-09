Le titre sort dans peu de temps et la présentation est passée vite-fait bien fait sans gloire dans ce Nintendo Direct, entre deux fournées de jeux. Le nouveau Fire Emblem, qui ne sort que l'année prochaine, a eu droit à davantage d'exposition. S'il y avait cru en Bayonetta 3, il l'aurait mis en avant de cette manière. Mais la triste vérité, c'est que la licence ne vend pas. C'est un cadeau de Nintendo pour les hardcore gamers, mais il ne fera - comme les précédentes itérations - que des ventes dites moyennes. Nintendo d'y croit vraiment pas.

posted the 09/13/2022 at 02:54 PM by wilhelm