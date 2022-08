JVLive

Il y a peu, plusieurs utilisateurs Twitter ont partagé une série de mails promotionnels provenant de Microsoft. On peut y voir que la firme américain fait la synthèse de la récente Gamescom en présentant les prochains jeux à venir sur son Game Pass. A Plague Tale: Requiem, Lies of P ou encore The Last Case of Benedict Fox sont ainsi mentionnés, mais un invité s’est également greffé à la fête sans crier gare: Gungrave G.O.R.E.D’après cette série de mails, Gungrave pourrait donc arriver sur le Xbox Game Pass dès son lancement.