Tormented Souls va vous mettre dans la peau de Caroline Walker qui va partir enquêter sur la mystérieuse disparition de deux jumelles dans un immense manoir.Après quelques scènes, le jeu se lancera assez rapidement mais ici les codes des jeux vidéo actuelle n'existent pas car ce jeu est une véritable invitation aux amoureux des jeux d'horreur des années 90.Sauvegarde limité, énigme en pagaille, héroïne qui meurt en quelques coups, exploration du manoir sans aucune indication, caméra fixe etc etcBref vous aurez juste l'impression de découvrir un nouveau Resident Evil Old School du début jusqu'à la fin, le level design du Manoir est en plus très labyrinthique et assez ingénieux. Préparez-vous également a rencontrer les résidants du Manoir assez rapidement, abomination, forme humaine difforme, ne réfléchissez pas, tirez a vu comme a l'époque.Car oui, si le jeu s'inspire de Resident Evil sur le gameplay et le level design, on s'approche plus d'un Silent Hill pour le bestiaire et la DA de certains lieux.Sac mortuaire, décors métalliques, monstres cauchemardesques, musique industrielle, certains passages vont vraiment faire plaisir aux fans de la série de Konami.Le jeu associe du Resident Evil et du Silent Hill avec une élégance rare dans le monde de l'indé, surtout après le perfectible Daymare 1998 ou le catastrophique Dawn of Fear ( deux RE-Like indé disponible sur PS4).Malheureusement Tormended Souls a de très gros défauts et certains sont tout simplement impardonnables, surtout pour un Survival-Horror, comme la présence de munitions et de soin partout dans le manoir transformant la survie dans ce lieu lugubre en une véritable balade de santé.Il y a également aucun Boss hormis celui a la toute fin, le bestiaire tourne assez rapidement rond et certaines énigmes sont parfois dans l'exagération la plus totale malgré de bonnes trouvailles, je regrette également la modélisation des personnages qui sont d'une laideur sans nom...Une sacrée surprise de la scène horrifique indé donc, et en toute sincérité, j'ai même pris bien plus de plaisir a faire ce jeu que les spin-off Revelations 1 et 2 de Resident Evil, pour vous dire a quel point ce petit jeu indépendant regorge de qualité. Une tuerie a l'ancienne quoi.-Le charme des angles de caméra fixes-Un level design du Manoir ingénieux-Des énigmes aux top ( bien mieux que Resident Evil)-Un scénario simple mais prenant pour des Twist sympathiques a la fin-Le parfait mélange entre Silent Hill et Resident Evil-Une DA et des décors sublimes pour un jeu horrifique indé-Des Easter Egg en pagaille a Resident Evil et Silent Hill-Une bonne durée de vie ( 12h sans triche sur internet pour les énigmes)-Trop facile avec 50 000 munitions et des soins partout-Pas très très effrayant-Aucun new game +, mode bonus ou le déblocage d'un mode Hardcore-Un bestiaire qui se répète un peu trop-Aucun Boss hormis a la fin-Certaines énigmes dans l'abus (le disque de musique c'est juste abusé les gars...)-Une modélisation des personnages grotesques-Aucune sortie en extérieur (du début a la fin dans le manoir)