Ça provient d'un message sur 4chan qui a été archivé par des modo. Le pseudo ou fameux Insider est sûr de lui a 100% et tout comme les premières rumeurs de Village avant sa sortie ou RE7 qui ont bien leak sur 4chan (comme jamais le 7 au passage), c'est autour de ce projet de subir des leaks bien avant l'heure (c'est a double tranchant donc).Selon le leak, le jeu prendrait place dans une ville fantôme a l'ouest d'un certain pays, les décors seront très variés comme la présence de grottes, d'une rivière, d'une petite ville ou d'un camping” (open-world? ).Il y aura de nombreux PNJ mais certains seront des leurres car en effet les ennemies du jeu seront plus sournois, ils seront capables de prendre l'apparence d'un humain avant de vous attaquer (Il y a bien eu des rumeurs de ce style d'ennemies il y a quelques mois par un autre Insider).Le principal antagoniste sera une sorte d'entité qui ressemblera a une femme en robe verte style sorcière, du nom de Glaistig. Elle sera une sorte de Nemesis ou Mr.X dans le jeu (serait-il possible que l'idée d'hallucination en temps réelle abandonné dans Village prenne forme avec ce projet Apocalypse? ).L'ambiance du jeu sera assez occulte, comme plus ou moins Resident Evil Village, avec une certaine attente de 9 pleines lunes (RE9 ? ) durant l'intrigue par un mystérieux personnage.Pour finir, le jeu marquera la fin d'un personnage iconique de la saga, on le reverra plus jamais.A voir si tout cela est vrai après la sortie de Resident Evil 4 Remake.