...mais c'était juste super classe. O.OJ'ai adoré cette scène, ça fait vraiment honneur a une des créatures les plus cultes de la saga. Alors oui, il y a pas de quoi a se taper le c*l par terre ok mais je m'attendais a une catastrophe ambulante avec cette créature, genre une moto qui explose sur lui ou un coup de pied dans la face en plein ralentie (ça ne vous rappelle rien? chut ne parlons pas du diable).Je viens juste de finir l'épisode 3 et pour l'instant ça reste la scène de combat contre des créatures la plus stylé du show car oui je regarde la série essentiellement pour les monstres.Mention spéciale a l'audio, si vous avez un casque audio 3D ça déboite pour les oreilles avec une petite réminiscence aux horribles Licker du Remake de Resident Evil 2 (alias les destructeurs de speedrun).