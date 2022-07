Prime vidéo dévoile enfin la grande bande annonce de sa série tant attendu et prévu pour le 2 septembre sur sa plateforme !Composée de 10 épisodes (dont les 3 premiers seront disponibles dès le jour de lancement), elle sera constituée de 5 saisons, et reviendra notamment sur la création des Anneaux de Pouvoir par le maléfique Sauron, ainsi que sur le destin funeste de Númenor, le royaume insulaire des Hommes.Plus que 50 petits jours avant de découvrir les premiers épisodes.

posted the 07/14/2022 at 02:33 PM by link571