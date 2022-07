... Et qui copie le logo de la Nintendo GameCube ainsi que les manettes PlayStation au passageMalgré la chute en cote des crypto-monnaies ces dernières semaines, les investisseurs en NFT continuent leur activités et voici aujourd'hui Polium One, la console qui se targue d'être la première entièrement dédiée aux jeux NFT, ces jeux dit "play-to-earn" où tu mets de l'argent dans un contenu numérique qui "t'appartient" et que tu peux ensuite décider de revendre à la communauté du jeu plus cher #jesuisuntrader.Donc Polium One, par Polium. Du 8K 120 FPS promis par les concepteurs, assez vendeur non ? Mais pour jouer à quoi ? Final Fantasy 7 Remake, Far Cry 6, ma librairie Steam ? Non non, à des jeux NFT, les gars faut suivrePolium est déjà sujet à moquerie sur Internet, parce que l'exécution est complètement foirée : ça plagie à droite à gauche dont Nintendo et PlayStation, les jeux NFT annoncés n'existent même pas ou au meilleur des cas sont des plagiats sans honte de jeux existants comme Crayta. Et les mecs ont annoncé avoir pour objectif 1 millions de consoles vendues. Je rappelle que la Ouya c'était environ 100 000 consoles vendues...Bref c'est de l'arnaque, vous êtes désormais averti