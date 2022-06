Quelques promos intéressantes sur - Animes-Store - :Quelques exemples:- Les films Conan a 8 euros chacun au lieux de 20.- Les Coffrets Sapphire comme Samurai Champloo, Casshern Sins ou Bakemonogatari a 10 euros au lieux de 15/20.- Wolf's Rain Integrale Collector A4 a 25 au lieux de 70.- Cowboy Bebop et Rahxephon Integrale Collector a 40 au lieux de 80.- Card Captor Sakura et Nadia Collector a 30 au lieux de 80.- Shinsekai Yori Integrale Collector avec Artbook a 15 euros au lieux de 35.- Ect...

posted the 06/23/2022 at 11:11 AM by guiguif