- La compile Sonic Origins le 23 juin.- Collab avec Roblox (dispo dès maintenant).- Nouveaux ajouts dans les jeux mobile Sonic Dash et Forces.- Teaser de la série Sonic Prime par Netflix.- Quelques teasers sur Sonic Frontier (dont un prologue animé bientôt).Des info sur Sonic Frontier par IGN :- Sonic s'envole dans un vortex avec Tails et Amy.- Sonic se retrouve séparé de ses amis et seul sur une île isolée.- Les îles mystérieuses constituent le décor principal du jeu, c'est pourquoi les artistes de l'équipe ont essayé de créer une ambiance mystérieuse, y compris dans la musique.- SEGA aime qualifier le jeu de monde ouvert plutôt que de zone ouverte.- Très peu d'éléments tels que les bumpers et les sont intégrés dans le design environnemental, ce qui signifie qu'ils flottent dans l'air.- C'est en résolvant des énigmes et des défis que les joueurs découvrent des sections de la carte.- Orienter une statue, faire des allers-retours entre les dalles, faire des courses et utiliser la nouvelle capacité de boucle pour dessiner des cercles en sont des exemples.- Sonic peut rapidement esquiver et parer les ennemis.- En général, il y a plusieurs façons d'affronter des ennemis spécifiques.- Une poignée d'énormes boss mondiaux- Ils sont énormes, comme Asura, qui demande à Sonic d'appâter le titan pour qu'il frappe le sol, puis de remonter son bras pour atteindre les points faibles de sa tête.- Chassez et battez ces boss afin de collecter des engrenages de portail.- Ceux-ci ouvrent des niveaux linéaires de taille réduite, dans le style des précédents jeux Sonic.- Les niveaux classiques sont accompagnés d'une poignée d'objectifs optionnels, comme terminer le niveau dans un certain temps ou collecter toutes les ailes rouges.- Chaque objectif récompense les joueurs avec une clé de coffre-fort qui est nécessaire pour débloquer les émeraudes du Chaos.