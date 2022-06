L'editeur Dybex sortira la premiere saison de la serie Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) en coffret Blu-Ray (et DVD mais osef).Il y aura deux editions: une simple et une collector. L'édition collector proposera le contenu suivant :- L'intégrale de la saison 1 en VOSTFR + VF- Deux digipaks DVD et Blu-ray- Un livret format A4 de 88 pages couleur- 1 poster géant format A2- 1 DVD et 1 Blu-ray bonus avec commentaire audio (épisode 1) et collection de bandes-annonces japonaises- 5 maxicards aux illustrations spectaculaires- Une reproduction en métal de la pièce de Kanao, dans son étui (cette pièce collector serait limitée aux 3000 premières ventes)Tout ça devrait sortir le 19 juillet, je dis bien devrait car on connait les reports infinis de l'editeur (coucou Yu Yu Hakusho).