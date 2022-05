Merci Foxstep pour l'information, j'ai mise à jour l'article ici mais niveau visibilité j'en fais un nouvel.Le compte officiel sur Twitter de Bruce Lee a tenu à clarifier que la famille Lee n'aurait pas tenu de tels propos rapportés par Daniel Lindholm, compositeur de Street Fighter V, sur la représentation de Bruce Lee dans les medias. Ce dernier disant que la famille Lee aurait voulu arrêter que Bruce Lee soit représenté de manière "comique" et que forcément Fei Long étant une de ses représentations, Capcom ne le reconduirait pas dans de futurs opus de Street Fighter.Par la même occasion, à cause des reports fait par les sites Internet d'actualité, Daniel Lindholm aurait été blacklisté par Capcom.

posted the 05/12/2022 at 08:02 AM by masharu