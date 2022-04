Nous ne commentons pas les rumeurs ou les spéculations. Ubisoft dispose de capacités de création et de production inégalées, avec plus de 20.000 personnes talentueuses collaborant au développement de jeux dans nos studios internationaux. Grâce à eux, à notre approche à long terme et à notre volonté de prendre des risques créatifs, nous avons construit certaines des marques propriétaires les plus solides du secteur et avons de nombreuses marques et projets prometteurs à l'horizon. Nous disposons également de l'un des portefeuilles les plus profonds et les plus diversifiés du secteur, de services et de technologies de pointe, ainsi que d'une communauté importante et croissante de joueurs engagés. Par conséquent, nous sommes idéalement positionnés pour tirer parti de la croissance rapide du secteur et des opportunités de plateformes qui se présentent actuellement.

Alors que Bloomberg a rapporté en début de week-end que Blackstone et KKR & Co, les deux plus grands fonds d'investissement au monde, ont "étudié l'entreprise française" et ont "un intérêt préliminaire pour une reprise" d'Ubisoft, bien que des négociations sérieuses n'ont pas encore débuté, Kotaku annonce que Ubisoft travaille en étroite collaboration avec plusieurs sociétés de conseil externes depuis quelques années pour auditer diverses parties de son activité. Bien que les entreprises fassent cela pour devenir plus rentables et préparer l'avenir, les sources avec lesquelles Kotaku s'est entretenu suggèrent que c'est un signe qu'Ubisoft essaie de mettre de l'ordre dans ses comptes en vue d'une vente potentielle. Les développeurs seniors actuels et anciens d'Ubisoft avec lesquels Kotaku a conversé ces derniers mois pensent d'ailleurs que la société finira par être vendue à quelqu'un, alors que le cours de l'action est en baisse et que les difficultés de production se poursuivent.Certains employés pensent qu'Yves Guillemot, présent dans l'industrie depuis 35 ans, est à la recherche d'une stratégie de sortie. Ils évoquent par ailleurs le départ de son fils Charlie Guillemot l'année dernière et l'absence d'un membre proche pour reprendre l'entreprise familiale. Ubisoft a également été touché par une vague continue de départs parmi ses cadres supérieurs. L'entreprise continue de se débattre avec les conséquences d'une affaire d'inconduite sexuelle et de culture toxique. Enfin, certains de ses plus grands projets continuent à faire face à des bouleversements, des retards ou à être piégés dans l'enfer du développement.Un porte-parole d'Ubisoft a contacté Kotaku pour avoir un droit de réponse.Pour l'instant, il n'y a que des fonds d'investissement sur le dossier. Seuls les noms de Blackstone et KKR & Co sont cités. Pas improbable que la SPAC PowerUp Acquisition décide de se positionner d'ici les prochaines semaines avec son ambition d'acquérir un éditeur pour plusieurs milliards de dollars.