Twitter

Traduction "approximative"

Nous nous sommes associés à un développeur tiers talentueux pour réécrire complètement le code ARK Switch à partir de zéro avec la dernière version d'Unreal Engine 4, qui sortira en septembre 2022 !



ARK : Survival Evolved - remanié et mis à jour vers la dernière version d'Unreal Engine 4 avec les caractéristiques, les visuels et les fonctionnalités des autres plates-formes, tout en conservant les données de sauvegarde et la progression existantes.

Pack d'extension Scorched Earth (lancement en septembre 2022)

Packs d'extension supplémentaires ajoutés tous les 2 mois : Aberration, Extinction et Genesis Parts 1 & 2

Nouveau contenu d'histoire cinématographique pour étendre davantage le récit d'ARK: Survival Evolved.

Mode Jeunes Explorateurs : Faites un voyage à travers les époques dans ce nouveau mode de jeu éducatif qui invite les familles et les enfants à découvrir les fascinantes créatures préhistoriques qui ont inspiré le jeu. Le mode Jeunes explorateurs convient même aux plus petits survivants !

Prise en charge de serveurs personnalisés alimentés par les réseaux de serveurs Nitrado.

Vous allez me dire "mais le jeu ARK est déjà sortie sur Switch"Vous avez raison, mais voilà il y a une différencec'est ARK : Ultimate Survivor Edition cette fois-ci.