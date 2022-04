La BO de ce jeu, c'est clairement un des points du titre et même si le framerate est aux fraises j'ai limite envie de le refaire juste pour sa BO enchanteresse en plus de ses énormes autres qualités.Et cet ending, l'un des meilleurs de Square avec Xenogears.Son scénario complexe, sa DA...

Like

Who likes this ?

posted the 04/06/2022 at 03:02 PM by jenicris