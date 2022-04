Les membres PlayStation passent par PS Now pour économiser sur PlayStation Plus Premium

Ce n'est pas encore bloqué par Sony, pour le moment.



Les membres PlayStation profitent d'une manipulation qui leur permet d'accumuler des années de PlayStation Plus Premium à moitié prix. Découvert par @Wario64 sur Twitter et vérifier par les équipes d'@IGNDeals, vous pouvez effectivement acheter 12 moins de PS Now avec un lien spécifique sur votre navigateur (mobile ou bureau). Ces mois seront automatiquement convertis en mois PS Plus Premium sans coût supplémentaire au lancement en juin.



Sony avait précédemment bloqué la possibilité d'acheter plus d'un mois de PS Now. Mais ce moyen détourné est toujours actif, pour le moment, et si vous voulez stocker du temps de PS Now avant la conversion en juin, c'est le moment. De ce que l'on sait, il n'y a aucun risque à utiliser la méthode, mais elle risque d'être stoppée rapidement. Voici comment vous y prendre.

La suite et le lien : https://fr.ign.com/ps5/59045/news/les-membres-playstation-passent-par-ps-now-pour-economiser-sur-playstation-plus-premium