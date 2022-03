Le jeu est sorti dans l'indifférence la plus totale et surtout les peu de notes que le jeu a reçu lui donne une moyenne de 41 sur PS5 et puis le jeu se fait massacrer aussi par les joueurs.On ne connait pas encore le responsable qui a fait en sorte que ce projet se plante complètement mais dans tout les cas,les deux éditeurs sont responsable de ce massacre d'avoir tenter de faire un jeu à service. Même si l'avenir se tente plutôt vers le jeu à service et que ça sera sans doute la norme, on va pas se mentir, de plus en plus de licence et même très connu se tournent vers ce format là avec un battlepass surtout les jeux qui sont accès très multi, on se dit que certains éditeurs essayent de faire la même chose avec les jeux à l'esprit solo de base.