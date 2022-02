Elden Ring est déjà un succés sur PC avec plus de 700 000 joueurs en cumulé sur Steam mais le jeu n'est pas dans le meilleurs des états.C'est un peu au petit bonheur la chance vous pouvez avoir une grosses config et rencontrer beaucoup de problèmes où avoir une plus petite config et en rencontrer moins.Les problèmes recensés pour le moment sont par exemple :-Les mannettes ne sont pas forcément reconnu par le jeu, si c'est le cas essayait de débrancher votre clavier.-Le jeu peut aussi tout simplement refuser de se lancer ou craher en plein jeu.-Le jeu a du suttering plus ou moins prononcé qui causent des freezes qui peuvent durer plusieurs secondes, voici un des exemples de ce qui peut arriver :https://clips.twitch.tv/NastyPrettyAlmondPipeHype-ih1OrBYVEOwP17N2?tt_content=url&tt_medium=clips_aphttps://clips.twitch.tv/AcceptableCooperativeTrollOptimizePrime-oQktWByiTO-a5PTA?tt_content=url&tt_medium=clips_apihttps://clips.twitch.tv/SilkyResourcefulNeanderthalImGlitch-qXGPWw8tpQw7xQ5V?tt_content=url&tt_medium=clips_apiForcément les joueurs PC ne sont pas content et le font déjà ressentir dans les notes d'utilisateurs sur Steam et Bandai Namco serait apparement entrain de supprimer les reviews ou commentaires négatif pour le jeu sur Steam.On ne peut désormais plus accéder aux reviews sur Steam...