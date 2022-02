-----











Vive Eunie et Sena, mes 2 nouvelles waifu . Vive Eunie et Sena, mes 2 nouvelles waifu

Je compile ici les analyses et théories sur le net sur Xenoblade Chronicles 3 à venir sur Nintendo Switch en septembre prochain. Je peux notamment citer Enel, Luxin et Risumi (qui a fait un livestream de 5h haha). Takahashi a notamment dit que des éléments sont plus ou moins bien cachés dans le trailer. Ce n’est pas forcément complet mais je pense avoir mis plus que l’essentiel. Si j’ai raté des analyses et autre théories pertinentes, n’hésitez pas à partager en commentaire. Notez que je pourrais aussi éditer l’article entre-temps.Je mets ici aussi les toutes dernières info partagées par Nintendo / Monolith Soft via le compte Twitter japonais de Xenoblade.Keves est une nation portée sur la technologie et est composé d’humains (Homz), Hayenthe (dont on connait au moins Eunie et la première mystérieuse figure masquée probablement Melia de XC1) et Machina (qui est quasi-certain d’être la race de Lanz). Les soldats de Keves, dont Noah et Eunie, sont d’ailleurs équipés de la même ceinture que Shulk a dans l’épilogue Future Connected, ça n’est pas qu’un simple clin d’œil.Agnus est une nation portée sur l'Ether et on devine que Mio et Sena sont très certainement des Lames. Les Lames dans XC2 sont des êtres créés à partir de cristal cœur éveillé par une personne (ou même un monstre) et prennent en général l’apparence et personnalités de leur premiers contacts. Les Lames sont caractérisées par leur cristal cœur visible essentiellement sur leur poitrine ainsi que des lignes d’Ether sur leur corps. La seconde mystérieuse figure masquée a aussi un cristal cœur. Autre détail confirmant cela est que la voix anglaise de Sena n’a pas l’accent britannique comme le reste du casting, ce qui est caractéristique des Lames dans XC2.On peut ainsi affirmer sans risque que la nation de Keves est constituée des descendants des personnages de Xenoblade 1, et la nation d'Agnus des descendants de Xenoblade 2 (probablement de la fusion des humains avec les lames). Les mystérieuses figures ne peuvent être que Melia et Nia vu leur ressemblances frappantes, les 2 « friendzonées » (comme par hasard). Leur position et rôle dans leurs nations respectives est encore inconnu, mais on peut aisément penser que Melia est toujours empresse des Hayenthes comme dicté par la fin de Future Connected.Certains ont cru que seuls les personnages de Keves avaient le fameux tatouage à base de lozanges sur leur corps, mais Mio, Sena et Taion l’ont également (à confirmer pour ce dernier). Ce tatouage est présent dans « 3 » du logo de Xenoblade 3. On a aucune information à ce sujet, la seule info qu’on ait est qu’une femme blonde de chez Keves a aussi ce symbole sur la main, mais légèrement différent. Dans le « 2 » du logo de Xenoblade 2, il y avait une croix qui au final ne représentait que Pyra ayant cette croix comme élément visuel de son habit.Si certains l’ont reconnu à la voix qui est la même dans XC2, le mystérieux personnage présent dans le trailer serait la version Xenoblade 3 de Vandham, un nom de personnage stéréotype du militaire dans la série Xenoblade y compris du côté de Xenogears et la trilogie Xenosaga sous le nom de Vanderkam. La voix japonaise colle également avec ses versions XC2 et XCX. Monolith Software confirme aussi via un sociogramme qu’il ne fait pas parti ni de Keves ni d’Agnus, sa relation avec les 2 squads (celle de Noah et celle de Moi) étant encore inconnue et devrait être la source de leur unions d’après ces paroles.Xenoblade 2 piochait dans du grec pour certains noms comme Pneuma (le vrai nom de Pyra et Mythra), Xenoblade 3 ne fait pas exception. Le nom du monde dans Xenoblade 3 est « Aionios », un mot grec signifiant « sans fin », « éternel ». Il fait ici écho avec un autre nom présent dans Xenoblade 3 dont on reviendra plus bas : « Ouroboros » prononcé par la supposée Melia et dont l’icône est présent sur les artworks des personnages.Le scénario semble se dessiner ainsi : le groupe de Noah confronte le groupe de Mio durant la guerre entre Keves et Agnus puis rencontre Vandham qui leur explique où aller pour vaincre le véritable ennemi, possiblement une 3e nation cachée qui manipule Keves et Agnus dans l’ombre. Aussi, on sait d’après une parole de Taion que les morts servent de carburant à « quelqu’un » ou « quelque chose » ce qui fait penser aussi à Zanza et XC1. Dans la forme, ça rappelle beaucoup le scénario de XC1, un peu trop même qu’il est évident que ça ne sera pas aussi simple que ça.Niveau gameplay, on n’a aucune information si ce n’est que le jeu offre son habituel lot de lieux vastes et mystérieux à explorer. Mais il y a un détail que l’on peut observer, c’est la disposition des objets à collecter. Notamment sur la scène où Mio marche sur le Bras Gisant, on peut noter la présence de plusieurs orbes d’objets autour d’un même arbre, ce qui suppose une fonction proche de XC1. Monolith Software entend prend le meilleur de chaque jeu produit jusqu’à présent et personnellement je n’étais pas fan du système d’objets de XC2 qui cassait le rythme de jeu. Mais évidemment cela peut changer avec le jeu final.Quant à la personnalisation, on n’a pas d’information officielle donc on peut se tromper (et j’espère me tromper) mais d’après le trailer et les informations déduites les personnages jouables ne devraient pas avoir de personnalisation de leur vêtements à l’instar de Xenoblade 2. Un exemple est que Mio arrive à abimer la tenue de Noah dans une des cinématiques, impossible si les vêtements seraient interchangeables, cela doit faire partie du scénario. On suppose que les héros ont tout de même au moins 2 types de vêtements : vêtements militaires et vêtements décontractés (ceux des artworks).La charte d’affinité entre les personnages posté par Monolith Soft sur Twitter, traduite (cliquez pour agrandir). On a la confirmation que le personnage qu’on suppose être le Vandham de ce Xenoblade 3 n’appartient ni à Keves ni à Agnus et gagne un lien encore inconnu avec les 2 squads de Noah et Mio.Au passage : ces 2 nopons du trailers se nomment Riku et Manana d’après Monolith Soft sur Twitter. Manana est introduite comme une cuisinière. Officiellement on ne sait pas s’ils appartiennent à Keves et Agnus ou à l’entité méconnue (possiblement lié à Vandham). Donc non, aucun lien avec Rex et Pyra / beta-Pyra.Le premier lieu entièrement reconnaissable est le Bras Gisant de Xenoblade 1, la main gauche du titan Mékonis coupée par Bionis. La zone secrète du bras est d’ailleurs identique à Xenoblade 1, mais le niveau du sol a augmenté et est totalement méconnaissable tant le milieu est devenu aride (seul les doigts de Mékonis reste reconnaissable).Le second lieu entièrement reconnaissable est l’Archipel de Leftheria de Xenoblade 2, la zone où se trouve le village de Rex. On reconnait les arches bien caractéristiques des méduses qui formaient dans Xenoblade 2 ses îles volantes désormais des îles dans un océan. Les piliers blanc quant à eux viennent des Hayenthes, ce sont les mêmes qui soutiennent la plateforme qui permettait d’entrer à la capitale d’Alcamoth.Le troisième lieu n’est reconnaissable mais comporte un élément caractéristique : la nageoire gauche de Gormott, le premier titan de XC2. Le lieu est très différent du jeu de base puisque la vue est dégagée, on a même une incroyable vue sur l’épée de Mékonis.Pas de comparaison ici, mais un 4e lieu serait la forêt de Makna dont on reconnait notamment les mêmes champignons géant de XC1.L’épée du titan Mékonis qui formait la Vallée de l’Epée dans Xenoblade 1, plantée à la verticale dans une des scènes. L’épée fut casser dans la bataille avec Zanza, elle n’a visiblement pas changé hormis le fait que la flore est apparu dessus depuis façon Bras Gisant de XC1. Là où est plantée l’épée on a une nouvelle zone qui se nomme la Marche de l’Epée, et ça serait un lieu important si on en croit les paroles du supposé Vandham.Et deuxièmement, le corps ouvert d’Uraya, le titan abritant les urayens dans Xenoblade 2, apparait dans l’horizon de la zone du Bras Gisant citée plus haut.Les flutes noires de Keves ont un motif ressemblant au motif en cercle de Zanza. Peut être juste coïncidences. D’ailleurs les espèces de cubes qui s’envolent lorsque les personnages jouent de la flute me font penser que cela ressemble aux truc qui s’envolent avec Zanza et Meïnas dans leurs véritables formes.L’âge des protagonistes (18 ans sauf Mio qui a 19 ans) et le fait que Noah/Lanz/Eunie soient des amis d’enfance, cela peut paraitre normal pour toute personne mais si vous avez joué à Xenoblade 1 et Xenoblade 2 quelque chose ici. Déjà, parce que par rapport à Noah, Eunie et Lanz qui sont respectivement Hayenthe et Machina leur 2 races ne vieillissent pas à la même vitesse que les Homz et les Machina peuvent même vivre des milliers d’années. Ensuite, Mio et Sena qui aurait un âge alors qu’elles seraient des Lames qui ne sont donc pas sensées vieillir (enfin Mio oui mais pas normalement non plus), c’est aussi troublant.Aussi, le personnage de Mio doit être connectée d’une façon ou d’une autre à la supposé Nia présente dans le trailer. Mio manie des chakram tout comme Nia avec sa lame Dromarch, a des oreilles de chats et ses voix japonaises et anglaises sont similaires à celle de Nia, le plus important étant son cristal-cœur lui aussi avec du sang humain.Sena aussi possède un élément caractéristique de Brighid, la lame de Morag et partenaire/rivale de Mythra du temps de Torna, mais également les lignes d’Ether de Kasandra une Lame facultative trouvable à Mor Ardain.Les « cadrans » présents sur les armes et engins semblent jouer un certain rôle important dans Xenoblade 3. Ils seraient possiblement liés aux morts, agissant comme des « réservoirs des âmes ». Mais le détail troublant ici est que ces cadrans sont présents sur les armes des personnages en lieu du trou des Réplica Monado masse produit, des cristaux cœur des armes des Lames et sur les robots mécaniques de Keves et Agnus. Comme si ces cadrans s’étaient substitués à ce qui fondait les 2 précédents jeux. De plus, le motif des cadrans sur les armes des protagonistes semblent changer pour devenir des « Ouroboros » passé leur réunification.Le groupe (notamment Eunie à un moment) semble se fâcher et se marginaliser des 2 nations. Quand la supposée Melia parle des Ouroboros qui détestent ce monde, elle peut effectivement parler du groupe des protagonistes. A noter que la version japonaise ne mentionne pas ce terme mais parle plutôt de « personnes qui veulent se venger du monde ».Enfin, dans certaines scènes du monde, on voit des nuages noirs brumeux. Ce que l’on suppose c’est que la fusion du monde de Xenoblade 1 et de Xenoblade 2 est survenu quelques temps après la fin de Xenoblade 2 et de Xenoblade: Future Connected et est peut-être en lien avec comment le Fog King qui avait l’apparence des Guldo de Xenoblade 2 (personnes devenu monstres après que Klaus est fait sa manipulation) et est arrivé dans le monde de Shulk (Xenoblade 1).N’ayant pas joué à Xenogears (ni aux Xenosaga), je ne peux être plus explicite dans cette partie. Cependant je pense que ça n’est que des références sans aucun impact sur le scénario. Xenoblade 3 pourrait même être une réinterprétation de Xenogears.Noah est le nom du protagoniste principal. « Project Noah » est le nom de code du jeu Xenogears et c’est aussi le plan de l’antagoniste principal du jeu qui était de créer/ressusciter Dieu.On a les nations Keves et Agnus qui ont les premières lettres en commun avec Aveh et Kislev, les 2 nations en guerres dans Xenogears. Kislev et Keves sont toutes les 2 les nations très avancées technologiquement parlant. D’ailleurs, Keves et Agnus signifient « agneaux », terme qu’on retrouve employé dans Xenogears.Pas vrament Xenogears mais plutôt Xenosaga : Le Zohar (ou le Conduit dans Xenoblade) est visible sur une des machines de Keves, mais cela peut être une coïncidence avec un motif qui est juste ressemblant. Le Zohar est dans Xenosaga une figure en forme de monolithe ressemblant à la croix chrétienne, dont le Conduit de Xenoblade ressemble également (les bords sont néanmoins différents) et dont il s’agit aussi de la forme des cristaux cœur de Pyra/Mythra et Alvis dans sa version XCDE.« Ouroboros » est un terme grec signifiant « qui se mord la queue », représenté dans diverses cultures par un serpent qui se mord la queue formant ainsi une boucle. Il a aussi ce symbolisme de l’éternité, de la perpétuité. Ce symbole est présent sur les armes des personnages principaux. Ouroboros est également présent dans Xenogears sous la forme de « Urobolus », le boss de fin et la forme finale de Myyah, et Xenosaga comme icone de l’U.M.N. (Unus Mundus Network), un système qui permet à plusieurs personnes de parler de part et d’autres de l’univers.Le nom de Noah (Noé) est aussi d’origine biblique, où Noé avait construit une arche sur l’ordre de Dieu pour sauver « sa famille ainsi qu’un couple de chaque espèces animale », et à la fin il est récompensé d’un arc en ciel par Dieu. On note que les personnages principaux présentés ont tous une couleur particulière (avec Mio le blanc), cela pourrait donner un indice quant à un 7e membre bien que rien n’indique aujourd’hui que d’autres personnes non-jouables notamment auront leur propre couleur le cas échéant.Il y a cette théorie comme quoi Mira, la planète dans laquelle se crachent les humains dans Xenoblade X, soit en réalité le futur de Aionios. Déjà par le passé on accusait Primordia et Oblivia d’avoir des similitudes avec des terres dans Xenoblade 1 (et Xenoblade 2 depuis) sans parler qu’un concept art de la planète montre une tour à son pôle, qui pourrait être des restes de l’Arbre-Monde de XC2. La théorie veut que le peuple d’Aionios ait quitté la planète, conquis l’espace en devenant la Fédération de Samaar. Noah pourrait même être un prototype mimeosomes (corps artificiels utilisés par les humains en attendant de regagner leur vrai corps). La fin de XCX pourrait peut-être trouver explication dans ce Xenoblade 3.Ma théorie personnelle (que j’y crois très peu) est que Aionios n’est pas le monde véritable monde d’après les évènements de Xenoblade 1 et Xenoblade 2 qui seraient toujours séparés. Non à la place Aionios serait le monde des morts ou un monde alternatif avec des alter-ego de Melia, Nia, Shulk etc qui seraient Noah, Mio, etc. Ou alors tout ce beau monde est mort et expérimente les mêmes vies en boucles jusqu’au chaos et le recommencement. Alors oui, il y a beaucoup de faille dans cette thèse, à commencer par la présence de Melia ou encore de soldats ayant la technologie masse produite de Shulk.Alors, qu’en pensez-vous ? Et quelles sont vos idées ?Xenoblade Chronicles 3 sortant cette année, on devrait avoir de nouvelles informations d’ici juin prochain.