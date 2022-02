Nous avons un intérêt pour ce domaine, nous sentons le potentiel dans ce domaine, mais nous nous demandons quelle joie nous pouvons apporter dans ce domaine et cela est difficile à définir pour le moment.

Le metaverse est décrit aujourd'hui par des sociétés comme Facebook (ayant changé de nom pour Meta) comme le "web 3.0" de demain dans lequel on parcourait Internet en VR ou en AR, ou en tout cas avec une interactivité encore plus poussé (mais questionnable sur le principe ou sur la simple complication du bousin, une interface web comme aujourd'hui n'est-il pas mieux ?). D'autres parlent de metaverse pour décrire un ensemble d'ensembles et de services interconnectés, un peu comme Fortnite mais sur une plus grande échelle (sur plusieurs jeux par exemple). Et évidemment tout ceci est lié aux crypto-monnaies, la technologie "blockchain" et aux NFT... Autant dire que ça n'est pas joyeux je trouve, et ça le sera encore moins si Nintendo s'y met aussi.Durant la dernière session des questions-réponses avec les actionnaires de Nintendo, l'un d'entre eux a posé la question à Shuntaro Furukawa (actuel président de Nintendo) sur la tendance du moment alias les NFT, ainsi qu'au sujet du "metaverse". On attend la traduction complète de l'échange mais de ce qui se dit c'est que si Nintendo y est surtout intéressé par le sujet des metaverses, l'éditeur doit encore trouvé la bonne idée à exécuter.En tout cas si des NFT brutes à la Konami ou Sega le font on peut l'esquiver de la part de Nintendo, cela viendra peut être si demain l'éditeur se met à créer son propre "metaverse" ou à en rejoindre un via partenariat, on rappelle que Nintendo cherche toujours à agrandir ses IP sur d'autres médias que le jeu vidéo (cinéma, parc d'attraction, app mobile...).