Plus les plus ou moins jeunes qui se souviennent de cette serie franco-japonaise diffusée en 2006, un kickstarter vient d'etre lancé pour pouvoir proposer la serie en Blu-Ray multilangues dont le français et le japonais, mais aussi pourquoi pas relancer la franchise.Yoko Kanno avait composé l'opening et l'ending pour la chanteuse Akino, et Taku Iwasaki (Kenshin) avait participé a l'OST.Le projet a été financé en moins d'une heureUn concept art de ce que pourrait etre la suite