J'ai déjà fait quelques topics par le passé ou j'avais parlé des diverses améliorations au fil du temps de Xcloud.



J'ai test un peu en fin d'année dernière Halo Infinite et Forza Horizon 5 notamment sur mon PC portable, histoire de comparer notamment face au natif et ses progrès.



Bien entendu, et vous vous en doutez sans doute, y a eu encore une grosse amélioration de Xcloud ces derniers mois.



On est a des années lumières des débuts du cloud gaming de Microsoft.



Prenons en ex FH5

J'ai test cela sur VDSL 30 mega a l'époque.



Le jeu est désormais vraiment jouable, sans latence perceptible.



Le son est nickel (plus aucun bug ou freeze).

J'ai test en mode Performance et Qualité. Dans les deux modes c'est quasi nickel chrome au niveau du framerate. J'ai rarement vu une baisse du a la connexion.



Au final encore une fois, même si la qualité d'image c'est grandement amélioré par rapport au débuts de Xcloud (il n'y a plus d'artefacts notamment), l'image de par sa résolution (720p ? Alors que c'est sensé être du 1080), n'est pas optimale (un peu fade et semble un peu pixélisé par moment, surtout en zone boisé), même si sur un écran de laptop, ça peut passer et atténu un peu cette impression si on joue pas trop proche de l'écran.



Par opposition l'image de Halo Infinite semble de meilleure qualité (difficile d'expliquer pourquoi). Même si la résolution également ne semble pas être du 1080.



Là idem niveau sonore, c'est parfait désormais.



Niveau framerate les lags du a la connexion arrivent un peu plus souvent que FH5, mais rien de méchant.



Pour la latence pour le mode solo, franchement pour un FPS, c'est bien meilleur qu'un Doom Eternal par ex et c'est vraiment très jouable.



Là ou par contre c'est quasi injouable à cause de la latence c'est pour le mode multi, on a un mal fou à visé et c'est très frustrant.



Dans tous les cas, si vous jouez en mode solo, malgré que Xcloud soit toujours en bêta, vous pouvez testé pas mal d de jeux du Gamepass, dans une qualité plutôt satisfaisante au vu du prix. Même si oui c'est pas du natif mais si Microsoft arrive a améliorer la qualité de l'image, et encore perfectionner la latence, on sera plus a des années lumières d'une Series S. Car justement les jeux sont des versions Series S pour beaucoup sur Xcloud même si ce sont des lames XSX.

Et dans un proche avenir (car au vu de l'évolution de Xcloud, c'est ce que je constate) on pourra très bien jouer aux jeux Xbox sur sa TV ou son PC en cloud gaming dans une très bonne qualité.



Bref la crédibilité du Xcloud pour jouer vraiment d'ici peu, ne sera plus de l'utopie mais une réalité pour pas mal de joueurs qui n'ont pas de consoles Xbox ou de PC gamer.



Même si perso j'y jouerai sur console Xbox (la dif est là avec Xcloud tout de même), il évident que de plus en plus de joueurs joueront aux jeux du Gamepass via Xcloud, à l'avenir. Et a mon avis pour le prix du Gamepass Ultimate, ça leur suffira largement.



Après les deux milliard de joueurs de Spencer, grâce au Xcloud, je n'y crois pas, mais le Xcloud trouvera son public.