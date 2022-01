Allez j'ai rien d'autre a faire ce soir alors je continue les jeux 360 terminés avec Ninja Blade, le Ninja Gaiden de From Software, qui ferait passer les QTE de Ninja Gaiden 3 première edition pour du pipi de chat.- Toujours regardable en 2021- Une certaine ambiance- Combats assez fun- De bons Boss- De la bonne mise en scene épique a la jap- 1/3 du jeu fait de cinématiques en QTE- Pas toujours très fluide sur 360- Les boss qui continuent parfois d'attaquer aléatoirement une fois leur barre de vie a 0.- Un peu de recyclage vers la finVous incarnez le ninja Ken Ogawa qui part sauver Tokyo de la menace d'Insectes geants et autres streums venus tout droit des profondeurs.Le gameplay sans atteindre le summum d'un Ninja Gaiden est plutot fun bien que parfois un peu bordélique, certains combats de boss pètent bien, et la mise en scène est souvent épique et digne de ce qu'on peut trouver chez Platinum Game ou encore Capcom.Malheureusement ces fameuses scenes qui composent tout de même un bon tiers du jeu sont toujours des scenes en QTE. Heureusement se louper n'est pas impactant puisqu'on vous ramène de suite a l'action ratée, mais honnêtement on aurait pu s'en passer "mais c’était la mode a l’époque".Ensuite si visuellement Ninja Blade est toujours regardable aujourd'hui c'est sur le plan du framerate sur 360 que c'est plus compliqué avec parfois des chutes assez violentes. D'ailleurs il est a noter que la colorimétrie sur PC est assez différente (plus gris que vert) et le rendu du jeu plus claire (trop de zones ultra sombres sur 360). Pour finir il m'est arrivé aléatoirement qu'une fois sa barre de vie vide un boss continue d'attaquer pendant un moment, un peu chiant.