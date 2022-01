C'est une grosse année pour Sonic The Hegdgehog : Nouveau jeu avec Sonic Frontiers + Sonic Origins la collection des jeux rétro, second film live action ainsi que la série 3D Sonic Prime pour Netflix, et Sega préparerait d'autres surprises encore puisqu'on apprend le lancement du Project Sonic 22, un moyen pour l'éditeur de toujours communiquer sur la marque via ce label.Certains auront remarqué le "Welcome to the Next Level" qui était un slogan de Sega dans les années 90.